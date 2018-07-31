За месяц госбюджет получил 37,5 миллиарда грн. таможенных платежей

С начала инициативы «Украина без контрабанды» (с 21 июня) в государственный бюджет страны поступило 37,5 млрд грн таможенных платежей, заявил и. о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан. «Итоги работы таможни в июне-июле свидетельствуют – война с контрабандой дает ощутимые результаты.



За июль в Государственный бюджет поступило более 29,7 млрд грн (по данным на 30 июля). Это на 3,7 млрд грн больше, если сравнивать с июлем 2017 года. А относительно июня 2018 показатели выросли почти 3,2 млрд грн. Среднедневные поступления от таможни уже превышают 1,4 млрд грн», - написал он в Facebook.



С момента старта инициативы «Украина без контрабанды» - с 21 июня по 30 июля - государственная казна получила 37,5 млрд грн таможенных платежей. Фактические поступления соответствующего периода прошлого года выросли почти на 6 млрд грн.



«Чтобы лучше понимать, насколько эти дополнительные средства важны для государства, приведу лишь один пример. «Плюс» от таможни равнозначен годовой потребности столицы по финансированию льгот и субсидий населения в сфере ЖКХ. И это результат только за один месяц», - отметил Продан.



Но увеличение поступлений – не единственный результат борьбы с «тенью». Из-за уменьшения «серых» товарных потоков увеличивается доля рынка, которую занимают легальные импортеры.



«Перекрывая путь нелегальному импорту, мы создаем условия для инвестиций в развитие украинского производства. Поэтому результатом нашей борьбы с контрабандой является не только наполнение бюджета, а новые рабочие места и рост экономики», - резюмировал и.о. главы ГФС.

