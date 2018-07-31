Снижение курса гривни в июле было ситуативным - глава совета НБУ

Глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин считает ситуативным снижение курса гривни в июле.



"Снижение курса гривни к доллару США на 2,2%, наблюдавшееся в течение июля, произошло под влиянием факторов, которые, скорее, носят ситуативный характер, сила их воздействия в ближайшее время постепенно ослабнет", написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".



В частности, по оценке Б.Данилишина, ощущалось влияние того, что мировые центробанки, начиная с конца 2017 года, ориентировались на повышение своих ключевых ставок. Так, например, ФРС США с конца прошлого года несколько раз повышала базовую процентную ставку, установив ее в диапазоне 1,75-2% годовых. Это провоцировало отток капитала с развивающихся рынков, так как привлечение капитала становилось более дорогим, и этот капитал двигался преимущественно в США и Японию. "Ситуация давила на бюджеты и валюты развивающихся стран, и, соответственно, это отразилось на курсе национальной валюты Украины - летом повысилась волатильность гривни с тенденцией к снижению курса", - отметил Б.Данилишин.



По его словам, в настоящее время отток капитала с соответствующим снижением курса нацвалют является общим трендом для развивающихся стран. В частности, недавно был зафиксирован исторический минимум курса турецкой лиры по отношению к доллару США (4,9 лиры за доллар). Также обновил исторический минимум курс аргентинского песо к доллару США (25,5 песо за доллар). Всего с начала 2018 года турецкий и аргентинская национальные валюты по отношению к американскому доллару потеряли 16,5% и 25% соответственно.



Вместе с тем сила воздействия повышения ставки ФРС постепенно уменьшается. А с учетом того, что после роста ВВП США во втором квартале на 4% ожидается замедление темпов роста экономики в третьем и четвертом кварталах 2018 года, вероятность дальнейшего повышения ставки ФРС в течение одного-двух месяцев не выглядит высоковероятной на фоне приближающихся выборов в Конгресс в ноябре, полагает Б. Данилишин.



Он отметил, что отток капитала с развивающихся стран произошел в виде оттока иностранных портфельных инвестиций как наиболее мобильного вида инвестиций в условиях меняющейся макроэкономической конъюнктуры. В Украине в течение июля это наблюдалось в виде массированного погашения номинированных в гривне ОВГЗ, которые держали в своих портфелях нерезиденты. По мере получения средств они конвертировали гривню в иностранную валюту, что повлекло повышение спроса на нее. "Пик выплат по номинированным в гривне ОВГЗ в пользу нерезидентов пришелся на июль, в августе 2018 объем запланированного погашения нерезидентских ОВГЗ является умеренным. Также определенный дополнительный спрос на иностранную валюту наблюдался вследствие высоких объемов возмещения НДС", - отметил Б.Данилишин.



По его оценке, учитывая ослабление влияния повышения ставки ФРС и невысокие объемы погашения ОВГЗ в пользу нерезидентов, а также принимая во внимание то, что в конце лета начнется экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, в августе на валютном рынке Украины следует ожидать относительного баланса с незначительным перевесом в сторону притока иностранной валюты.

