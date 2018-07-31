В ЕС могут построить до 11 портов для приема американского газа - Трамп

Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с Евросоюзом о строительстве портов для приема американского сжиженного газа. Об этом сообщает "Европейская правда".



Такое заявление президент Соединенных Штатов слелал после встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Два лидера, в частности, обсуждали поставки энергоресурсов в Италию, включая строительство Трансадриатического газопровода, который предусматривает транспортировку азербайджанского газа.



"Мы уже разговариваем с Евросоюзом о строительстве от 9 до 11 портов, за которые они заплатят, так чтобы мы могли отправить наш сжиженный газ в различные части Европы", - отметил Дональд Трамп.



Ранее глава итальянского правительства заявил, что отмена санкций против России "немыслима". Премьер министр Италии Джузеппе Конте ясно дал понять, что России сейчас не стоит рассчитывать на отмену санкций. Это заявление главы итальянского правительства прозвучало во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. На вопрос о том, снимут ли с России санкции, введенные Евросоюзом, Конте ответил, что сейчас это было бы "немыслимо".



А США выступили против "Северного потока-2" и за транзит газа через Украину. "Хотел бы засвидетельствовать полную поддержку США в вопросе, прежде всего, энергобезопасности. Мы настроены дальше поддерживать позицию относительно проекта "Северный поток-2" и продолжение транзита газа через Украину. Эти два компонента взаимосвязаны, и они являются составляющей энергобезопасности Европы", - сказал госсекретарь США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

