Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 31 июля, провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко. Об этом сообщило государственное информационное агентство БелТА.



Глава республики заслушал доклад об уборочной кампании в регионе, развитии мясо-молочного комплекса и дорожного строительства.



Встреча с Исаченко стала первым для Лукашенко появлением на публике за последние несколько дней. 30 июля политический Telegram-канал «Незыгарь» и украинское издание «Деловая столица» сообщили, что белорусский лидер перенес инсульт. «Незыгарь» отмечал, что именно из-за инсульта и госпитализации Лукашенко отменил свой визит в Гомель.



До этого Telegram-канал утверждал о том, что Лукашенко страдает от сахарного диабета и в целом испытывает большие проблемы со здоровьем. В последнее время белорусский лидер, как сообщали авторы «Незыгаря», «много спит, безмерно ест и работает 4-5 часов в день».



В пресс-службе белорусского лидера информацию об инсульте у главы государства назвали «бредом».

