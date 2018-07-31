В Бердянске неизвестный застрелил участника АТО

Неизвестный во вторник днем застрелил в Бердянске (Запорожская обл.) местного жителя, участника антитеррористической операции. Полиция ввела на территории области оперативный план "Сирена" для поиска злоумышленника.



Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, в полицию поступила информация о том, что около 12:30 по ул. Восточной в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя, после чего скрылся с места происшествия. От полученного ранения потерпевший скончался.



По предварительной информации, погибший является общественным активистом и участником АТО на востоке Украины.



По приказу первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина на территории Запорожской области введен в действие оперативный план "Сирена": правоохранители предпринимают меры для установления и задержания лица, причастного к совершению преступления.



На месте работает следственно-оперативная группа во главе с руководством областной полиции. Расследование находится на контроле руководства Нацполиции Украины.



В соцсетях появились сообщения, что убитый - доброволец батальона Нацгвардии "Донбасс", участник самообороны Бердянска Виталий Олешко (позывной "Сармат"). На его странице в Фейсбуке уже появились соболезнования, а также видео другого пользователя соцсети с места убийства.



Об убийстве пишет и журналист Юрий Бутусов. "...в Бердянске был застрелен Виталий Олешко, позывной "Сармат", доброволец батальона НГУ "Донбасс", участник самообороны Бердянска, кавалер ордена "За мужество" 3-й степени, участник боев за Иловайск, который прошел российский плен. Посреди бела дня в кафе, где Виталий сидел со своей женой и другом, зашел убийца с охотничьим ружьем и выстрелил "Сармату" в спину", - написал он в Фейсбуке.

