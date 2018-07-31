Украина может ввести уголовную ответственность за закупку российских товаров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность для лиц, которые осуществляют закупки на территории России. Об этом сообщает «112 Украина».



Он подчеркнул, что кроме моральной необходима и уголовная ответственность за закупку у России такой продукции, которая может производиться на территории Украины.



Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главы компании «Украинские железные дороги» Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков «почетный железнодорожник» у РЖД.



Отмечается, что филиал акционерной компании «Украинские железные дороги» по закупкам «Центр обеспечения производства» заключил договор на покупку 96 наградных знаков «почетный железнодорожник» у РЖД на 181,9 тыс. гривен.

