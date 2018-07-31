Август в Украине начнется с жары

В ближайшие сутки, 1 августа, атмосферное давление в Украине продолжит расти и усилится влияние антициклона с севера. В большинстве областей ожидается сухая погода, температурный фон останется высоким, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается погода без осадков, лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 15-20°, днем 25-30°; в южной части и Закарпатье ночью 21-25°, днем 30-33°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 27-29°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 августа самая высокая температура днем была +35,9 в 1936 году, самая низкая ночью +10 в 1904 году.



2 августа - без осадков, лишь в восточных, Запорожской и Закарпатской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 24-29°, в южной, восточной части и на Закарпатье до 32°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.



31 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 25-28°, в Днепре в пределах Киева 24°.

