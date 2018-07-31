МирКвартир: сайт для выбора квартир в новых ЖК в Киеве

МирКвартир — это площадка, где вы можете быстро ознакомиться со всеми актуальными предложениями квартир от застройщиков — увидеть их характеристики, описание, планировку. Наличие квартир в продаже и цены на них обновляются ежедневно, поэтому вы можете быть уверены, что купите именно выбранную вами квартиру по заявленной цене.

Как выбрать квартиру в новостройке

Помимо очевидных критериев — площадь квартиры, ее цена, условия оплаты — обращайте внимание на инфраструктуру. Неподалёку от жилого комплекса должны быть детские садики, школы, супермаркеты, спортзалы, поликлиники.

Важно, если проект ЖК предусматривает строительство следующих объектов на придомовой территории:

многоуровневые паркинги;

клумбы и зеленые зоны;

гостевые парковочные площадки;

собственный детский сад;

детские игровые площадки;

спортивные площадки;

площадка для выгула собак.

Очень хорошо, если в состав комплекса войдут:

торговый центр;

аптеки;

стоматологический кабинет;

салоны красоты;

всевозможные магазинчики, пекарни, кофейни и другие объекты, необходимые для повседневной жизни.

Преимущества покупки жилья в пригороде

Если вы не испытываете желания жить в самом центре, задумайтесь, например, над приобретением квартиры в ЖК Місто Квітів. Размещается жилой комплекс в Подольском районе, ориентир — станция метро Сырец. В комплекс будут входить пятнадцать 16-этажных домов (панельные и монолитно-каркасные) и ряд инфраструктурных объектов. Стены домов утепляются огнестойкой минеральной ватой, отопление — централизованное.

Общая площадь комплекса около 11 гектар, территория будет закрытой и охраняемой. Расположение с точки зрения автомобилиста весьма привлекательное — имеются удобные подъезды со стороны проспекта Правды, проспекта Победы и улицы Мельникова. Пешеход сможет воспользоваться троллейбусом или маршруткой — это займёт примерно 10 минут езды от станций метро Нивки или Сырец.

Второе название ЖК — «Парковый квартал»: в непосредственной близости расположены парк Дубки, Сырецкий дендропарк и лесопарк; кроме этого, идёт разбивка собственного парка на 1,5 Га.