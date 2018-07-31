"Киевтеплоэнерго" не планирует останавливать ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", невзирая на отсутствие контракта с НАК "Нафтогаз Украины", не планирует останавливать работу столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 после приема этих станций от ПАО "Киевэнерго" в ночь с 31 июля на 1 августа, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в "Киевтеплоэнерго".



"Останавливать станции не планируется – это создало бы угрозу стабильности электроснабжения Киева, особенно учитывая жаркую погоду и активное использование кондиционеров. Компания ищет пути для обеспечения ТЭЦ газом. Сегодня состоится заседание по этому поводу в Кабмине. Среди возможных вариантов рассматривается закупка газа не у "Нафтогаза", а у других поставщиков", - сказал собеседник агентства.



Вопрос дальнейшей работы ТЭЦ в КГГА пока не комментируют. Огласить соответствующую информацию планируется на брифинге замглавы столичной администрации Петра Пантелеева в среду.



Как сообщалось, Киев завершает прием тепловых сетей от "Киевэнерго", которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи состоится 1 августа – КП "Киевтеплоэнерго" примет ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия".



"Нафтогаз Украины" не подписывает договор с "Киевтеплоэнерго" в связи с отказом КГГА принимать на КП "Киевтеплоэнерго" долги, ранее сформированные "Киевэнерго" перед НАК. В "Нафтогазе" подчеркивают, что такая позиция КГГА вступает в противоречие со ст. 22 закона "О теплоснабжении".

