Twitter начал блокировать пользователей, которые упомянули Илона Маска

Теперь, чтобы заблокировать свой профиль в Twitter, достаточно "тегнуть" одного известного предпринимателя.



Об этом пишет издание DailyDot.



Аккаунт блокируется автоматически до прохождения "проверки на робота" и подтверждения номера. С чем может быть связана эта проблема, пока неизвестно.



Но, как сообщает Verge, люди, которые прошли шаги, чтобы разблокировать свой аккаунт, все еще могут тегать "Elon Musk". Это хорошо, ведь бессмысленно шутить или использовать псевдоним в своем отображаемом имени, что является одними из немногих вещей, которые делают использование Twitter интереснее.



Ранее с 25 июля Twitter начал блокировать аккаунты за смену имени на "Илон Маск", пытаясь защитить предпринимателя. Таким образом соцсеть хочет бороться со злоумышленниками, которые выдают себя за бизнесмена и требуют у пользователей биткоины и другую криптовалюту.

