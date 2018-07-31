МИД Великобритании призвал Францию и ФРГ подтолкнуть ЕС к сделке по Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Францию и Германию поддержать лоббистов Европейского союза за разумный исход переговоров по Brexit. Об этом сообщает Reuters.



«Франция и Германия должны направить сильный сигнал Еврокомиссии, что нам необходимо договориться о прагматичном и разумном результате, который защитит рабочие места по обе стороны», — сказал Хант.



Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что она будет лично руководить переговорами с ЕС по Brexit.



Уточняется, что министерство по Brexit будет по-прежнему руководить подготовкой правительства к выходу из состава Европейского союза.



