Трамп заявил, что сговор с Россией - не преступление

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что сговор с Россией с целью повлиять на результаты президентских выборов, в котором его подозревают, с правовой точки зрения не является преступлением. Однако, добавил Трамп, это обстоятельство не имеет практического значения, потому что сговора между ним и Россией в период предвыборной кампании 2016 года не было.



"Сговор не является преступлением, но это не имеет значения, потому что никакого сговора не было (за исключением жуликоватой Хиллари [Клинтон] и демократов)", - написал Трамп в Twitter.



Тем самым президент США повторил высказывания, которые сделал в понедельник его адвокат Рудольф Джулиани, заявивший, что сговор, в котором подозревают Трампа, не является преступлением. "Я тут изучал федеральный [уголовный] кодекс и пытался найти сговор как преступление. Сговор не является преступлением", - заявил Джулиани в эфире телеканала Fox News.



С мая прошлого года расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

