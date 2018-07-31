Договариваться с РФ, кроме Медведчука, больше некому — Степанюк

Вряд ли кто-то сможет договориться с РФ лучше, чем Медведчук. К тому же человек, который реально может предложить мир на более-менее приемлемых условиях, имеет все шансы в политике, заявил политический эксперт Всеволод Степанюк в эфире «112 Украина».



Комментируя вхождение Виктора Медведчука в команду партии «За життя», эксперт предложил трактовать это как возвращение Медведчука в большую политику и в парламент.



Кроме того, согласно соцопросам, более 75% украинцев основным вопросом политической жизни считают становление мира в Украине, подчеркнул он.



«Поэтому человек, который реально может предложить мир на каких-то более-менее приемлемых условиях, имеет шансы в политике", — добавил Степанюк.



Напомним, на днях народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович с телеэкранов презентовал пошаговую программу выхода страны из экономического кризиса под названием «Украинская мечта».



Перед этим событием путем многодневного голосования зрители одного из телеканалов в пяти основных направлениях определили лучших менеджеров, которых партия "За життя" должна взять в список и поручить им вывести страну из политического и экономического кризисов.



Больше всего зрительских симпатий получили: Виктор Медведчук (мир и отношения со странами СНГ), Виктор Суслов (экономика), Виталий Шабунин (борьба с коррупцией), Евгений Педаченко (медреформа), Валентин Наливайченко (внешняя политика).

