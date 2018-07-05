Аноним доказал: переписка судьи Подус и Дмитрия Святаша подлинна

Вчера, неизвестный хакер на своей странице в Facebook обратился к Дмитрию Святашу, депутату от партии “Возрождение” и подус Анне, судье Дзержинского районного суда Харькова с заявлением. В нем он обосновал, что ранее опубликованная в СМИ переписка между СВяташем, судьей Подус и адвокатом Юлией Плетневой относительно согласования судебного решения, которое позволит Святашу покинуть страну, является достоверной.







Так он обозначил, что проверка документов на наличие Photoshop показывает их подлинность и отсутствие постороннего вмешательства.







Подлинность переписки автор обращения также обосновывает тем, что Анна Сергеевна использует несколько IP адресов 77.120.187.191 и 178.150.97.28, но внимание анонима привлекли два - домашний и рабочий с которых она делала отправку писем супругу и в последний раз 05.07.2018 заходила в свою социальную сеть Facebook. Аноним предполагает, что один из IP адресов, в частности речь идет о 77.120.187.191 является домашним, так как с этого же адреса получал и отправлял письма Михаил Подус.



По мнению Анонима такие данные полностью доказывают подлинность переписки, в цепочке которой фигурирует и скандально известный Дмитрий Святаш.



Также он обозначил, что располагает данными не только электронной почты Подус Анны, но и ее супруга, которые он пообещал опубликовать в ближайшее время.







Ранее СМИ сообщали, что Анна Сергеевна Подус пребывая в преступном сговоре с Дмитрием СВяташем попыталась выпустить его за рубеж на основании сфальсифицированного судебного решения, которое ранее было согласовано между судье и Святашем.



Также сообщалось, что только своевременное вмешательство руководства Дзержинского районного суда Харькова позволило своевременно остановить преступный сговор и не допустить ситуацию при которой преступник Святаш может покинуть пределы страны.

