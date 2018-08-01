На Украине продолжает стремительно падать производство свинины

На Украине продолжает стремительно падать производство свинины

На Украине продолжают уменьшаться объемы промышленной переработки свинины. Об этом сообщает Госстат. За первое полугодие 2018 года было выпущено 130,5 тыс. тонн свинины в охлажденном, мороженном, копченом, сушеном или соленом виде. Это на 3% или 4 тыс. тонн меньше аналогичного периода 2017 года.

Производство мороженного мяса выросло за январь-июнь 2018 года до 7,9 тыс. тонн. В первом полугодии 2017 года оно составляло 7,4 тыс. тонн.

Производство мороженных окороков, лопаток и их отрубов за июнь увеличились почти на 30%. За все полугодие оно возросло на 28%.

В ассоциации отмечают, что на общую ситуацию это увеличение не повлияло, так как на мороженные свиные части приходится лишь 6% совокупного выпуска переработанной свинины.

Отмечается, что остатки готовой продукции на складах предприятий по состоянию на конец июня сократились на 10% из-за уменьшения выпуска охлажденного, копченого, соленого и сушеного мяса.

Остатков мороженной свинины напротив больше, чем на конец июня 2017 года - 0,87 тыс. т против 0,81 тыс. тонн. Это дает понять, что мясоперерабатывающие предприятия "подстраховались" в условиях ослабления производства.

Напомним, что за январь-май 2018 года украинские предприятия нарастили производство колбасы и колбасных изделий на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 97 тыс. тонн.