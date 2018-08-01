Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала "Озарк"

Netflix опубликовал трейлер второго сезона криминального сериала "Озарк" (Ozark), который стартует 31 августа 2018 года.



Главный герой сериала финансовый консультант Марти Бёрд (Джейсон Бейтман), который вместе со своей женой Вэнди (Лора Линни) переехал из Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури из-за огромных долгов, возникших из-за бизнеса по отмыванию денег для мексиканского наркокартеля, во втором сезоне столкнется с еще большими неприятностями.



Эскалацию напряженности и насилия в новом сезоне подтверждает и Джейсон Бэйтмен, который на только сыграл главного героя, но и выступил исполнительным продюсером шоу. В интервью Variety он заявил, что сценаристы еще больше развили основные сюжетные линии, и зрители не останутся разочарованными.



Напомним, актер Джейсон Бейтман за свою роль в "Озарк" стал номинантом телевизионной премии "Эмми" 2018 года в категории "Лучший актер в драматическом сериале".



Кроме него в сериале роли исполняют актеры Лора Линни, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Джулия Гарнер, Тревор Лонг и другие.





