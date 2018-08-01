Сливы - уникальный суперпродукт

Эксперты из США призывают обязательно включать в свой рацион темные сливы, содержащие в высокой концентрации антиоксиданты. В целом сливы способствуют здоровому пищеварению, снижают показатели холестерина, помогают бороться с инфекциями и раком, сообщает "Обозреватель".



Сливы нормализуют процесс свертывания крови. Они полезны диабетикам (поддерживают стабильный уровень сахара в крови). Специалисты советуют съедать по 2-3 сливы ежедневно. А, согласно другому исследованию, сушеные сливы содержат вещества, которые помогают бороться с раком кишечника. Было доказано, что этот продукт позитивно влияет на микрофлору кишечника, предотвращая появление опасных образований.



Комментирует исследователь Ненси Тернер: "Сушеные сливы помогают поддержать популяцию полезных бактерий в толстом кишечнике. А это значительно снижает риск рака. К тому же, в продукте содержатся полифенолы. Это антиоксиданты, нейтрализующие опасные повреждения ДНК, вызванные реактивными формами кислорода".



Не секрет, что определенный рацион способен изменить метаболизм и состав микрофлоры кишечника. Данные аспекты критически важны для предотвращения и лечения различных заболеваний. Противораковые свойства сушеных слив специалисты проверили на примере крыс. Так, животные, потреблявшие сушеные сливы, демонстрировали сокращение количества аберрантных крипт (уплотнений эпителия кишечника) и уменьшение числа очагов аномальных крипт.

