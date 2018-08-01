В Греции опознаны более 75 жертв сильнейших пожаров

Власти Греции смогли идентифицировать 76 человек, которые ранее стали жертвами сильнейших за последние 100 лет пожаров, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.



Официальное число пропавших без вести в настоящий момент составляет восемь человек.



АП отмечает, что ранее пожарная служба во избежание возможных ошибок отказалась от предоставления новых данных об обнаруженных останках; вместо этого власти будут обнародовать лишь данные по опознанным погибшим. Пока их число по-прежнему составляет 91 человек.



Тем временем спасательные суда и дайверы обследуют прибрежную зону в поисках тел, поскольку застигнутые пожарами люди порой пытались спастись в море, и некоторые из них утонули.



Пожары вспыхнули 23 июля в курортном районе Восточная Аттика. Их считают самыми страшными, начиная с 1900 года.



Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас ранее заявил, что наиболее вероятной причиной возникновения пожаров стал поджог.



АП также сообщает, что большое число жертв вызвало вал критики в адрес греческого правительства, которое обвиняют в недостаточной готовности к пожароопасному сезону в этом году.

