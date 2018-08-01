Собрание епископата Константинопольского патриархата пройдет в сентябре

Общее собрание (синаксис) епископата Константинопольского (Вселенского) патриархата пройдет 1-3 сентября в Стамбуле, сообщает сайт патриархата.



"Синаксис иерархии (Константинопольского — ред.) престола созывает с 1 по 3 сентября в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей. Этот синаксис, который займётся проблемами, волнующими Матерь-Церковь и, шире, — православие, пройдет во исполнение более раннего решения собирать каждые три года иерархов престола со всего мира", — говорится в сообщении. Предыдущий синаксис состоялся в августе 2015 года.



Сайт Константинопольской церкви также напоминает, что делегация Вселенского патриархата участвовала в Киеве в торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси по приглашению президента Украины Петра Порошенко и передала ему приветственное послание патриарха Варфоломея.



В послании, в частности, отмечается, что с "Матерью-Церковью" Украина связана "неопровержимыми и неоспоримыми духовными, историческими и каноническими связями". Также патриарх Варфоломей отметил, что Константинопольская церковь "взяла на себя инициативу по восстановлению единства православных верующих в Украине с окончательной перспективой предоставления ее Церкви автокефального режима".



В то же время в канонической Украинской православной церкви ранее неоднократно подчеркивали, что УПЦ не обращалась ни к кому с просьбой о предоставлении автокефалии.



Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Порошенко в минувшую субботу заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.



Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную часть геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.

