В МИД РФ подтвердили гибель трех российских журналистов в ЦАР

МИД РФ подтвердил гибель трех российских граждан с журналистскими документами в Центральноафриканской Республике, сообщается во вторник на сайте дипведомства.



"По поступающей из Центральноафриканской Республики информации, 30 июля недалеко от г. Сибю (300 км на север от столицы ЦАР - г. Банги) погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля", - сообщили в МИД РФ.



Как отметили в ведомстве, сотрудники российской дипмиссии "находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке тел на Родину".



"Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов", - говорится в сообщении.



Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших, а также заявили о готовности оказать их семьям необходимую поддержку.

