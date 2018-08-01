В Европе вскоре начнутся реальные боевые действия

«Подготовка к масштабной гражданской войне в Европе идет полным ходом, и пройдет не так много времени, когда начнутся реальные боевые операции и боевые действия», — предостерегает военный аналитик Ярослав Штефец. Французам придется снова отвоевывать сотни квадратных километров собственной земли.

Также Штефец сомневается, что в Чешской Республике нет мигрантов. «Кто-то тут лжет», — сказал он по этому поводу в интервью ParlamentníListy.cz. Но на этом его предостережения не заканчиваются.



ParlamentníListy.cz: Наиболее обсуждаемой темой за рубежом является встреча американского президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. Трампа очень критикуют за то, что он не был достаточно подготовлен, или за то, что он вел себя слишком мирно. Другие утверждают, что Трампу вообще присуща такая политика: сначала проявлять жесткость, а в итоге смягчать свои шаги. Что Вы думаете?



Ярослав Штефец: Я считаю, что Дональд Трамп — очень прагматичный человек, который точно знает, чего хочет. Эти его несколько театральные действия объясняются его привычкой поступать именно так в американской среде. Конечно, он несколько перегибает палку, и порой его поведение напоминает театр. На европейцев во всяком случае его поступки производят именно такое впечатление. Американцы же смотрят на них по-другому. Однако Трамп, несомненно, — тот человек, который знает, чего хочет.



— Вы говорите: он знает, чего хочет. Какие цели он преследует подобным поведением, скажем, в отношениях с Путиным?



— У Трампа определенно получается то, что он обещал во время предвыборной кампании, когда он заявил, что хочет упрочить позицию США в мире. Он хочет вернуть работу американцам, хочет, чтобы производство в Соединенных Штатах росло и чтобы они снова стали страной, которая дает работу своим гражданам. Его лозунг «Америка на первом месте» звучит абсолютно ясно, и Трамп понимает, что если будет прятаться за идеологией, то никогда не достигнет своей цели. Он знает, что должен исходить из реального положения дел в современном мире и не может прятаться за тем, что каким-то образом деформирует или искажает реальность. Иначе он приведет США к войне, но, судя по всему, Трамп ее не хочет.



— Возможно, именно поэтому Трамп так мирно (по некоторым оценкам) общается с Путиным?



— Глупости. Он не общался с Владимиром Путиным мирно. Кто это утверждает?



— Американские СМИ…



— Это утверждают и наши СМИ, хотя это глупость, потому что Дональд Трамп не вел себя с Путиным мягко. Они ясно обозначили свои интересы и установили правила. А вы говорите о совершенно идиотском восприятии встречи двух государственников мирового уровня, которую американская пресса старается принизить, поскольку Трамп находится в практически таком же положении, как и Милош Земан у нас. На него сыплются нападки со стороны СМИ, и при этом совершенно беспочвенные. СМИ утверждают, что Трамп слишком мягко повел себя с Путиным. Однако на встрече были четко обозначены границы интересов, и было ясно сказано: тут — ваше, а тут — наше. Были определены области, в которых нужно установить четкие правила, и это удалось, что очень важно. Вообще эта встреча имеет большое значение, поскольку сейчас обе стороны (и Соединенные Штаты, и Российская Федерация) имеют достаточно средств, чтобы уничтожить друг друга. А ведь вокруг них есть еще масса вещей, совершенно им обеим неинтересных.



— То, что Вы говорите, совпадает с мнениями других аналитиков, которые утверждают: весь мир, включая СМИ, должен радоваться, что главы таких больших государств встретились и хотят договориться. Считаете ли Вы, что СМИ в данном случае только вредят процессу?



— Разумеется. Когда-то давно СМИ, возможно, и были четвертой властью, но они уже давно не стоят на страже демократии. Действительно в данном случае американские СМИ играют на руку истеблишменту, который существует как минимум 30 — 40 лет. После Второй мировой войны сформировались определенные группы интересов людей, которых устраивало, что Соединенные Штаты заработали на Второй мировой войне, на послевоенном развитии. Инвестиции в Германию принесли им невероятные прибыли. Но речь не только о Германии, а вообще обо всей Европе. Этим людям удалось вернуть деньги домой. И им очень хотелось бы, чтобы ситуация повторилась. Подготовка к масштабной гражданской войне в Европе (если там не случится ядерной войны) идет полным ходом, и пройдет не так много времени, когда начнутся реальные боевые операции и боевые действия.



— Вы подразумеваете такие места, как «запретные районы»?



— Нет, не только их. Возможно, все начнется там, так как во Франции постоянно говорят о том, что французам придется снова отвоевывать собственную землю, ведь они ее реально потеряли. Речь идет о сотнях квадратных километров в окрестностях Марселя. И такие же места появляются в Чешской Республике. Нам говорят, что в Чехии почти нет мигрантов, хотя Германия, прежде всего Бавария, возмущена тем, что все больше иммигрантов прибывает в Германию именно через чешские границы. Что-то тут не так. Кто-то лжет.



Вернемся к Трампу. Встретившись, Трамп и Путин неопровержимо доказали, что силы, которые хотели бы начать настоящую полномасштабную войну, по-прежнему оторваны от реальности, ведь в мире произошла перегруппировка сил. Соединенные Штаты уже не единственный гегемон. Россия и Китай (хотя в истории, с одной стороны, они всегда изображали дружбу, а с другой, нуждались друг в друге) вступили в своего рода дружбу по необходимости, и их объединенные силы сумели бы победить Соединенные Штаты в войне. Вообще сейчас у США недостаточно военных средств, чтобы победить Россию, несмотря на большое количество баз. Единственный шанс США победить Россию — полностью уничтожить ее территорию ядерными ударами, но реальных шансов на победу в войне, аналогичной Второй мировой, у Соединенных Штатов нет. Как нет их и у НАТО. Таким образом, сейчас у США, даже как у союзника сил Североатлантического альянса, нет никаких шансов.



— Это весьма серьезное заявление. Я предполагаю, что России помогли и военные успехи в Сирии, где у РФ была возможность опробовать новые технологии и оружие…



— Конечно, Россия смогла испытать там свое оружие, но дело не в этом. Речь скорее о проверке того, как на него реагирует оружие и системы Соединенных Штатов, которые тоже задействованы в Сирии. Конечно, испытать оружие Россия может и дома: для этого у нее есть огромные территории. Там и испытываются стратегические ракеты. Опробовать систему в бою важно, но не так уж крайне необходимо. С другой стороны, важнее выяснить, как реагирует противник, чем он может ответить, успеет ли он среагировать и так далее. Поэтому проверка боем — понятие несколько обманчивое.



Путин проводит открытую политику, которая радикально, просто колоссально отличается от того, что было во времена Советского Союза. Ею Путин дает понять: «Посмотрите, у нас есть такое-то и такое-то оружие, и сейчас вы не способны ему ничего противопоставить, так что если вы попытаетесь на нас напасть…» Это ясное предостережение. Путин предупреждает тем, что показывает это оружие. Он предостерегает другие государства, прежде всего Соединенные Штаты и страны Североатлантического альянса, которые к США присоединились бы. Говорить о НАТО как таковом здесь не приходится, поскольку НАТО — это, прежде всего, Соединенные Штаты. Таким образом, Путин предупреждает американские силы, которые хотят развязать мировую войну, о том, что их ждет. Он предупреждает, что территория Соединенных Штатов будет уничтожена так же, как территория России.



— Поэтому Владимир Путин всегда так обеспокоен, когда такие государства, как Украина, например, собираются присоединиться, скажем, к Европейскому Союзу? Из-за строительства военных баз вблизи границ и прочего. Причина, как я предполагаю, в этом…



— Разумеется. Я не знаю, как бы Соединенные Штаты отнеслись к тому, что Россия начнет строительство военной базы с ядерными ракетами в Мексике. Российская Федерация договорилась бы с Мексикой (это не так уж невероятно), поскольку сотрудничество может быть привлекательно и для мексиканцев. Также, например, встает вопрос о будущей базе на Кубе, так как она проявила интерес к новой договоренности с Российской Федерацией, хочет наладить контакты и обсудить военное сотрудничество. Вопрос в том, как на это отреагировали бы Соединенные Штаты, и на какие ответные шаги они пошли бы. Граница России, конечно, огромна, и если у РФ не будет буферной зоны, которой была Украина…



Совершенно беззастенчиво и нагло сейчас готовится переворот в Белоруссии по образцу украинского. Ситуация постепенно накаляется, и в Белоруссии действительно планируют Майдан в украинском духе. Руководству Российской Федерации это известно, как и руководству Белоруссии. Это известно и белорусскому президенту. Но я не думаю, что он полностью осознает свое положение. Его, как кажется, беспорядочные действия, которые он предпринимает в последнее время, подтверждают: он чувствует надвигающуюся угрозу. С одной стороны, он говорит о дружбе с Америкой, а с другой стороны, прозвучало заявление о том, что если белорусские граждане захотят, то смогут объединиться с другой большой страной (правда, президент не сказал, с какой). Лукашенко пытается угрожать американцам и говорит, мол, не мутите тут воду, я не хочу беспорядков и хочу сохранить свою власть. Он хитрит. Он и хотел бы быть Путиным, но на Путина он не тянет и руководить целым государством не может. Белоруссия долго жила на инвестиции как из России, так и из Соединенных Штатов и западных стран, и вдруг Лукашенко понял, что пришло время что-то решать. Либо Белоруссия останется государством, пусть даже в союзе с Россией, либо с Белоруссией произойдет то же самое, что и с Украиной, и там начнется по сути гражданская война. Сейчас вокруг Белоруссии разыгрывается большая шахматная партия. С Белоруссией связан новый ход. Думаю, что Путин с Трампом также обсудили эту ситуацию, прояснив свои позиции на этот счет и свое видение будущего.



Источник: Parlamentní listy



