Apple выпускает сериал по мотивам фильма Гиллиама

Компания Apple завершает сделку по покупке прав на адаптацию фильма Терри Гиллиама Бандиты во времени, чтобы создать по его мотивам сериал для стриминговой платформы Apple Music. Как сообщает THR, Гиллиам будет исполнительным продюсером.



Производством сериала на правах сопродюсирования займутся компании Anonymous Content, Paramount Television и Media Rights Capital.



Премьера оригинальной версии "Бандитов во времени" состоялась в 1981 году. На фильм было потрачено пять миллионов долларов и только в США лента собрала 42 миллиона долларов.



Сюжет Бандитов во времени рассказывает об 11-летнем Кевине, который однажды дома в шкафу обнаружил шестерых карликов – работников некого Верховного существа, которые украли у него карту с отметками всех пространственно-временных дыр. С помощью карты герои перемещаются по разным историческим эпохам, а Верховное существо преследует их.

