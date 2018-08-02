Названа новая опасность алкоголя

В Университете Маккуори в австралийском Сиднее ученые обнаружили, что употребление спиртного матерью во время грудного вскармливания нарушает развитие мозга у ребенка.



Исследование длилось на протяжении четырнадцати лет, сообщает MedicalXpress. Ранее ВОЗ заявила о связи употребления алкоголя с заболеванием раком



Специалисты наблюдали за более чем пятью тысячами детей и их матерями с 2004 года. С помощью опроса и проверок умственного развития ребенка два раза на год, ученые довели негативное влияние алкоголя.



Дети, чьи матери употребляли алкоголь во время кормления грудью, показывали ухудшенные навыки мышления в возрасте 6-7 лет.



Причиной негативного влияние могло стать то, что алкоголь меняет состав грудного молока и вызывает недостачу витаминов. Также ученые думают, что этиловый спирт может непосредственно влиять на клетки мозга, разрушая их.

