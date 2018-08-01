Денег на казначейском счете Украины почти не осталось

Остаток средств на едином казначейском счете Украины за июль сократился на 78,7% с 9,388 млрд гривен до 1,995 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы. За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд грн до 5,1 млрд грн.



При этом максимальная сумма на данном счете в 2018 году составляла по состоянию на 1 февраля 20,105 млрд грн.



На единый казначейский счет зачисляются налоги, сборы, другие обязательные платежи бюджета. С него же Госказначейство проводит оплату субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

