Китай готов ответить на новые торговые ограничения США

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай примет необходимые контрмеры, если США будут далее повышать пошлины на китайские товары.



«Позиция Китая остается четкой и неизменной: шантаж и давление США в отношении КНР никогда не сработают», — сказал Шуан.



Он подчеркнул, что Китай готов принять необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов.



Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа планирует предложить введение 25% пошлин на импорт товаров и услуг из Китая на $200 млрд в год.

