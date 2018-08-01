От шаурмы в столице пострадали уже 40 человек

Число пострадавших от шаурмы в Киеве увеличилось до 37 человек. Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на начальника столичной Госпропотребслужбы Олега Рубана.



"Количество отравившихся шаурмой достигло 37 человек. Почти все они были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", - сказал Рубан.



В ходе проверки было установлено, что шаурма продавалась возле трех станций метро – Оболонь, Почтовая площадь и Дарница. На данный момент эти киоски закрыты.



Национальная полиция совместно с Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей намерены предпринять меры в отношении передвижных МАФов после массового отравления шаурмой в Киеве. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ Госпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко в эфире телеканала "112 Украина".



"Если мы говорим об этих случаях, которые вызвали сейчас заболевания, то это передвижные МАФы, которые вообще вне закона. Они функционируют как торговля с рук в неустановленном месте, они не зарегистрированы как операторы рынка и не имеют каких-либо разрешений на работу. Это исключительно компетенция Нацполиции. Мы готовы оказать помощь и совместно бороться с этой бедой", - сказал он.

