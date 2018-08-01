В Винницкой области подросток спас тонущего ребенка

В озере возле села Нестерварка Винницкой области тонули 52-летний мужчина и его семилетний внук. Им на помощь бросился 15-летний подросток, отдыхавший рядом. Об этом в среду 1 августа сообщает пресс-служба ГСЧС области.



"Мужчина пошел купаться со своим 7-летним внуком, и зайдя в воду, они начали тонуть. 15-летний юноша, отдыхал возле водоема, увидев, что люди нуждаются в помощи, побежал спасать утопающих. Парню удалось спасти малыша, к сожалению, дедушка утонул", - говорится в сообщении.



Отмечается, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии.



Спасателям, прибывшие на место трагедии, тело погибшего 52-летнего мужчины найти не удалось. Его поиски продолжились на следующий день – 1 августа.

