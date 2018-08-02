Электрокары Tesla получат режим «вечеринки»

Все модели Tesla получат особый режим работы электрической установки, который позволит в течение 48 и более часов поддерживать в припаркованном автомобиле необходимую температуру, циркуляцию воздуха и питать мультимедийную систему. Режим назовут «Вечеринка и кемпинг» (party & camper mode). Об этом в твиттере сообщил руководитель производителя Илон Маск.



Режим кэмпинга уже доступен для Tesla Model S, и как он работает рассказал известный блоггер Бьорн Ниланд. Как правило, припаркованный автомобиль, в котором не активирован режим, поддерживает работу системы климат-контроля в течение 30 минут. При его активации отопление, вентиляция и циркуляция воздуха в салоне будут работать до тех пор, пока кто-то находится в машине.



Видео с YouTube-канала Bjørn Nyland.



В отличие от режима кемпинга, новый алгоритм работы электрической системы позволит поддерживать работу не только системы кондиционирования воздуха, но и аудио, а также светотехники.



Помимо новых опций, Tesla готовится к обновлению интерьеров Model S и Model X. По предварительной информации, их приведут к единому, минималистичному стилю с горизонтально расположенным центральным дисплеем и инновационной системы вентиляции и обогрева салона с единственным дефлектором.

