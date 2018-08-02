Кличко пригласил Шварценеггера в Киев

Киноактер и экс-губернатор штата Калифорния (США) Арнольд Шварценеггер прибудет в Киев в течение следующих двух месяцев, заявляет мэр украинской столицы Виталий Кличко.



"Я позавчера разговаривал по Skype со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев. Я его пригласил", - сказал В.Кличко в эфире телепрограммы "Завтрак с "1+1" в среду утром.



"Это действительно мировая звезда, бывший губернатор штата Калифорния. Убежден, что он и советы даст, и сможет ознакомиться с одним из красивейших городов мира", - добавил мэр Киева.

