Ж/д ветка в "Борисполь" строится с опережением графика - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что железнодорожная ветка в международный аэропорт "Борисполь" строится с опережением графика, а экономия средств по работам составила на данный момент 120 млн грн.



"Железнодорожный экспресс, который должен соединить вокзал Киева "Киев-Пассажирский" с крупнейшим аэропортом страны - Международным аэропортом "Борисполь" - строится с незначительным опережением графика, а экономия бюджета проекта уже составила около 120 млн грн", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.



Отмечается, что на данный момент по проекту выполнено строительство путей и формируются железнодорожные платформы, а до 1 декабря текущего года все работы будут завершены



"И самое главное! Мы предусмотрели бюджет на этот проект умеренный. Если возьмем планы "Воздушного экспресса" - аналогичного проекта - то его хотели потратить больше 10 млрд грн. А мы заложили 700 млн. И уже сейчас экономия по работам - 120 млн грн. Представьте себе - 10 млрд и 580 млн. Разница очевидна", - отметил В.Гройсман.

