Доллар в Украине превысил 27 гривен

В среду, 1 августа, курс доллара в обменниках вырос на 12 копеек - до 27,10 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек - до 26,82 гривен за доллар.



Курс евро в продаже вырос на 10 копеек - до 31,77 гривен за евро.



Как сообщает Нацбанк, национальная валюта в июле девальвировала к доллару США по официальному курсу на 2,2%.



Отмечается, что для регулирования курса валют регулятор осуществлял валютные интервенции на межбанке, продав на 63 млн долларов больше, чем купив.

