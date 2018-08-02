19-летний украинский вратарь дебютировал за «Реал»

Украинский голкипер Андрей Лунин провел первый матч в составе мадридского «Реала». Он появился на поле в игре турнира International Champions Cup против «Манчестер Юнайтед».



С первых минут место в воротах «Реала» занял Кико Касилья. В перерыве главный тренер Хулен Лопетеги заменил его на 19-летнего Лунина. К этому моменту «Манчестер Юнайтед» вел со счетом 2:1. До конца матча украинец не пропустил, счет в игре не изменился.



О трансфере Лунина в «Реал» стало известно 20 июня. До этого голкипер выступал в составе луганской «Зари». Украинский клуб получил за вратаря 8,5 миллиона евро и еще четыре миллиона — в виде бонусов. Кроме мадридцев на футболиста претендовали английские «Эвертон» и «Ливерпуль», а также итальянские «Наполи» и «Интер».



Лунин заигран за сборную Украины. В его активе один матч в составе национальной команды.

