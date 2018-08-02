За полгода российское гражданство получили 40 тысяч украинцев

За первое полугодие текущего года гражданство РФ получили 39 тысяч 582 гражданина Украины. Такие данные содержат статистические сведения по миграционной ситуации Министерства внутренних дел Российской Федерации.



Кроме того, за этот же период было принято решение о выдаче 30 тысяч 462 видов на жительство для украинцев.



Также граждане Украины в первом полугодии получили 38 тысяч 709 разрешений на временное проживание.



Всего в январе-июне РФ поставила на миграционный учет 858 тысяч 162 гражданина Украины. В то же время, сняты с миграционного учета были 523 тысячи 56 украинцев.



Сообщается также, что в первом полугодии 2018 года 242,2 тыс. граждан Украины въехало в Россию с частным визитом, 238,7 тыс. - на работу, 12,6 тыс. - для учебы и 16,6 тыс. - с целью туризма.

