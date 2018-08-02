Три четверти жителей Грузии против легализации в стране марихуаны - опрос

Социологическое исследование, проведенное в Грузии Национально-демократическим институтом США (NDI), показало, что большинство жителей республики против легализации в стране марихуаны.



По результатам опроса, обнародованном в среду NDI, 74% респондентов считают, что легализация марихуаны не должна произойти, и только 18% опрошенных допускают это.



В рамках данного исследования вопрос по другим наркотическим веществам не был поставлен.



Исследование NDI проводилось по всей Грузии с 23 июня по 8 июля 2018 года. На основе представительной выборки путем прямого интервьюирования были опрошены 2409 человек. Погрешность результатов опроса оценивается в 1,9%.



Между тем, как сообщалось, 30 июля Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента. Истцы оспаривали конституционность нормы Кодекса административных правонарушений, которая устанавливала административную ответственность за употребление наркотического вещества - марихуаны.



"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", - говорилось в постановлении суда, в связи с чем "установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии".



Данное решение Конституционного суда, которое фактически легализует потребление в Грузии марихуаны, вызвало неоднозначную реакцию населения страны. В частности, в грузинской патриархии легализацию марихуаны расценили как предательство нации.



По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана, ее употребляет 63,9% наркоманов.

