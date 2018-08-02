На бюджет вузов зачислили 59 тысяч абитуриентов

В Министерстве образования в среду, 1 августа, состоялось распределение мест в высшие учебные заведения, в результате которого к зачислению на бюджетную форму обучения в рекомендованы 58,9 тыс. абитуриентов, сообщает пресс-служба ведомства.



"58 тыс. 875 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления) получили рекомендации на бюджет. Распределение мест состоялось сегодня, 1 августа 2018 года, по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа", - говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины.



Соответствующая информация (о том, кто получил бюджетные места) уже выгружается и постепенно отражается в электронных кабинетах поступающих.



"Так, в них напротив одного из заявлений появляется статус "Рекомендован к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)". Таким поступающим надо будет выполнить требования к зачислению до 18 часов 6 августа. Само зачисление по государственному или региональному заказу проводится до 12 часов 7 августа", - отметили в МОН.



В министерстве отметили, что перевод на вакантные бюджетные места состоится до 18 августа.



Право на перевод имеют те абитуриенты, у которых есть специальные условия на участие в конкурсе. В частности, в первой категории перевода, независимо от конкурсного балла, дети погибших защитников Украины. Следующие категории, перевод которых зависит от конкурсного балла, - дети участников АТО, лица с инвалидностью I, II групп и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, внутренне перемещенные лица.



"По тем специальностям, которым уделяется особая поддержка, право на перевод имеют абитуриенты, которые не были рекомендованы по широкому конкурсу на бюджетные места", - говорится в сообщении.

