МИД РФ: власти ЦАР отговаривали российских журналистов от посещения опасных районов

Трое российских журналистов, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР), проигнорировали рекомендации местных правоохранителей и продолжили движение в опасную зону, нарушив комендантский час. Об этом в среду сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".



"У нас, к сожалению, есть материалы и данные, подтверждающие, что, когда группа выехала уже в темное время суток продолжить маршрут, она была остановлена местными правоохранительными органами. Им [журналистам] было сделано предупреждение относительного того, что далее следовать небезопасно, потому что заканчивается зона, которую контролируют официальные власти страны", - отметила дипломат.



"По имеющейся информации, группа не прислушалась к этим рекомендациям и продолжила свой путь", - добавила она.



Захарова подчеркнула, что на сайте МИД РФ находится информация о том, что в данной стране действует комендантский час с восьми вечера до пяти утра. Однако, по ее словам, журналисты проигнорировали предупреждения дипведомства и нарушили режим безопасного пребывания в республике.



Официальный представитель МИД РФ также сообщила, что власти ЦАР направили на место обнаружения тел российских журналистов группу следователей, которая проработает там три дня. "Сегодня была направлена правоохранительная миссия на место, где были обнаружены трупы. Она продлится три дня. По крайней мере, так проинформировало нас руководство этого государства", - сказала дипломат.



По словам Захаровой, власти республики заверили МИД РФ, что будут приняты все меры по прояснению обстоятельств гибели российских граждан.

