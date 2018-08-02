В США по подозрению в причастности к хакерской группировке "Fin7"арестованы трое украинцев

Минюст США в среду сообщил об аресте троих граждан Украины по подозрению в причастности к хакерской группировке "Fin7".



"Три ключевых члена сложной международной хакерской группировки, работающей в Восточной Европе, задержаны и находятся под стражей", - говорится в сообщении Минюста.



Согласно данным Минюста - все трое - граждане Украины. Их имена - Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Копаков.

