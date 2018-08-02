США ввели санкции против членов правительства Турции

Министерство финансов США ввело в среду санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.



Как отмечает в документе, рестрикции введены в рамках принятого Конгрессом США в 2016 году так называемого глобального акта Магнитского, направленного против лиц, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции и нарушающих права человека.

