Следствие допускает политические и экономические мотивы убийства АТОшника в Бердянске

Следствие рассматривает несколько версий в деле об убийстве участника "антитеррористической операции" и самообороны Бердянска Виталия Олешко (позывной "Сармат"), в том числе связанные с его политической и экономической деятельностью, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров, передае Интерфакс-Украина.



"Это и экономические - он и до этого занимался предпринимательской деятельностью - и сегодня… возможно, политическая его деятельность, а может и бытовые какие-то вопросы, которые он не решил нормальным путем", - сказал Коммиссаров на пресс-конференции в среду.



Отвечая на вопрос журналистов о том, исполняли ли подозреваемые лишь поручение заказчика убийства, глава Запорожской областной полиции ответил: "Мы пока не можем категорично говорить. Может они где-то на поле боя сталкивались и у них были непримиримые претензии друг к другу".



Начальник Запорожской полиции также добавил, что среди подозреваемых есть ранее судимый мужчина. "Из них есть ранее судимый: оружие, воровство", - проинформировал Комиссаров.



Он уточнил, что всего в Олешко стреляли два раза из обреза охотничьего ружья, однако смертельное ранение было в голову.



Начальник Запорожской полиции также добавил, что среди подозреваемых есть "ранее судимый мужчина за оружие, воровство".

