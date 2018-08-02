Тимати и Егор Крид оштрафованы на 20 тыс. руб. за уличный концерт

Тверской суд Москвы назначил музыкантам Тимуру Юнусову (Тимати) и Егору Булаткину (Егор Крид) по 20 тысяч рублей штрафа за несанкционированный концерт в центре Москвы, из-за которого в ночь на 21 июня была несанкционированно перекрыта улица Большая Дмитровка.



"Суд признал Егора Булаткина (Крида) виновным в совершении административного правонарушения - организации массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ч.1 ст.20.2.2 КоАП)", - сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.



По этой статье музыкантам грозило до 15 суток ареста. Тимати и Егор Крид в ночь на 21 июня залезли на свой белый Hummer на улице Большая Дмитровка, включили звуковую аппаратуру и начали импровизированный концерт. Вокруг собралась толпа людей, которые блокировали движение на улице, образовалась пробка.









Сам Тимати в суде вину не признал. "В данном правонарушении вину не признаю. Машина не блокировала проезд, никому не был причинен ущерб. Мы никому не мешали, людям понравилось выступление", - заявил Тимати.



Егор Крид не стал высказывать свое мнение. Однако его адвокат Сергей Жорин также отметил, что действия его подзащитного не повлекли никаких серьезных последствий. "Общественный порядок не был нарушен. Шел чемпионат мира по футболу, была праздничная атмосфера, люди отдыхали, им понравилось выступление", - заявил Жорин.



Напомним, импровизированный концерт Тимати дал не по случаю Чемпионата мира по футболу, а в рамках пиара своего нового женского салона красоты на Большой Дмитровке "13 Beauty". Именно ради него была организована вечеринка с фуршетом и коктейлями, которая закончилась запланированным уличным концертом.



Сначала два черных Gelandewagen перегородили улицу и обозленные автомобилисты, возмутившись задержкой, стали сигналить нарушителям. Но затем все стало еще хуже - Тимати и Егор Крид забрались на крышу белого Hummer и начали петь. Вскоре вся улица была запружена зрителями, и водители уже не могли даже тронуться с места.

