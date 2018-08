Робот приготовит бургеры для клиентов ресторана в Сан-Франциско

Американская компания Creator готовит к открытию в Сан-Франциско бургерную, в которой готовить заказы клиентов будет специальный робот-комбайн, сообщает CNBC.



Специальный робот оснащен 20 различными компьютерами, 350 сенсорными датчиками и 50 исполнительными механизмами. Он работает в полностью автоматизированном режиме: робот разрезает булки, жарит котлеты, а затем формирует бургер, добавляя в него остальные ингредиенты, включая сыр, помидоры, соленые огурцы, лук, соусы и т.д.



Приготовление одного бургера в среднем занимает пять минут, а его стоимость составляет всего 6 долларов – в два с лишним раза меньше, чем в обычном ресторане с бургерами, пишет ТАСС. Роль обслуживающего персонала в ресторане Creator сводится к тому, чтобы принимать и подавать заказы, а также пополнять запасы ингредиентов комбайна.



Получить более наглядное представление о роботе-поваре можно благодаря демонстрационному видеоролику. Отметим, также, что ранее гостем будущего ресторана стал редактор издания TechCrunch Джош Костайн, который очень высоко оценил вкусовые качества попробованного бургера.



В настоящее время новый ресторан работает в тестовом режиме, а его открытие намечено на сентябрь.





This September, you can get the perfect burger in San Francisco — cooked for you by a robot. https://t.co/BXfQZp8Zvk pic.twitter.com/5T4g8UGpBr