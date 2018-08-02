Студия Warner Bros. перезапускает сериал Альф

Студия Warner Bros. решила перезапустить культовый сериал Альф, который выходил с 1986 по 1990 годы. Известно, что пока проект находится на ранней стадии разработки. Об этом пишет Digital Spy.



По сюжету телевизионного шоу, инопланетянин с планеты Мелмак, которому дали прозвище Альф, стал членом семьи Таннеров. Альф искренне полюбил приютивших его людей, однако, далеко не всегда ценил их доброту.



Создатель сериала Пол Фаско лично управлял куклой, изображающей Альфа. Он также озвучивал героя.



В настоящее время кинематографист обвинен в расизме и маловероятно, что он будет привлечен к новому проекту.



Сериал об Альфе насчитывает всего четыре сезона, однако при этом его влияние на поп-культуру эксперты отмечают и сегодня.

