Все киоски с опасной шаурмой в Киеве принадлежат одному субъекту

Все киоски в Киеве, где люди купили несвежую шаурму, принадлежали одному субъекту хозяйствования. Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан на брифинге в четверг, 2 августа.



"Это один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию продукта. Этот факт будет передан в правоохранительные органы, и дальше уже будут разбираться по статье 358 Уголовного кодекса", - сообщил Рубан.



Всего сейчас зарегистрировано четыре локации заболевания - метро Дарница, метро Минская, метро Почтовая площадь и метро Лесная.



В свою очередь заместитель директора департамента промышленности и развития предприятия КГГА Денис Пикалов сообщил, что по крайней мере в двух случаях установлено, что субъекты хозяйствования работали без разрешительных документов. Эти точки будут закрыты уже сегодня, а их оборудование конфисковано.

