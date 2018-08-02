НБУ собирается продать на аукционе 100 млн долларов

Национальный банк объявил об аукционе по продаже валюты. Регулятор предлагает участникам рынка купить около 100 млн долларов, передает УНН со ссылкой на соответствующее сообщение Нацбанка.



"2 августа 2018 объявлено о проведении валютного аукциона по продаже Национальным банком иностранной валюты за гривну. Объем аукциона - до 100 млн долларов США", - говорится в сообщении НБУ.



Отметим, вероятнее всего Нацбанк проводит аукцион по продаже валюты для стабилизации курса гривны, которые начала падать около двух недель назад.



В НБУ причинами девальвации назвали перечисления компаниями дивидендов за границу, выход нерезидентами из ОВГЗ, значительные объемы возврата НДС, а также увеличение спроса на наличную валюту со стороны теневого аграрного сектора.



С целью сглаживания валютных колебаний, НБУ неоднократно выходил с валютными интервенциями - с 23 июля на рынке было продано 148 млн долларов.

