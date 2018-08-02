Минобороны намерено разместить штурмовой батальон у границы с Венгрией

Министерство обороны намерено разместить батальон горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области около границы с Венгрией.



Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.



Он сообщил, что 1 августа министр обороны Степан Полторак провел встречу с председателем Закарпатской областной государственной администрации Геннадием Москалем.



"Во время общения была рассмотрена возможность размещения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в городе Берегово", - отметил Гуцуляк.



Также Минобороны намерено развить военную инфраструктуру в Мукачево и Ужгороде.



Как сообщали Українськi Новини, ранее Венгрия выразила обеспокоенность намерением Украины разместить батальон военных в Берегово Закарпатской области, а Министерство иностранных дел Украины заявило, что это необходимая мера для предотвращения провокаций и усиления безопасности в регионе.

