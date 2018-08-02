Минстець обсудил с представителями Facebook блокировку украинских пользователей

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин во время рабочего визита в Великобританию обсудил с представителями Facebook проблему блокировки украинских пользователей в соцсети. Об этом сообщает Страна.ua.



Он встретился с ведущим специалистом по вопросам политики в социальной сети в сфере противодействия терроризму Эрин Мари Салтман и руководителем направления политики Facebook в Центральной и Восточной Европе Габриэлой Чех. Собеседники обсудили совершенствование политики Facebook, сотрудничество в сфере обеспечения безопасности детей онлайн и проблему блокировки страниц украинских общественных активистов.



Представители Facebook в очередной раз заверили "Минстеця" в отсутствии конфликта интересов. Граждане России не осуществляют модерацию контента украинских пользователей и не имеют влияния на процесс принятия решений относительно блокировки и удаления контента, который нарушает стандарты сообщества.



Facebook отметил, что в ближайшее время будут расширены возможности более тщательного и подробного объяснения пользователям сути нарушений стандартов сообщества. Кроме того, планируется совершенствовать возможность обжалования блокировки контента.



Дмитрий Золотухин ознакомил представителей соцсети с ситуациями, которые вызывают беспокойство со стороны Министерства - в отношении возможных нарушений свободы слова в результате блокирования украинских журналистов и блоггеров. Стороны договорились поддерживать обмен информацией относительно конкретных ситуаций с блокировкой украинских пользователей, а также о наличии детальных сведений относительно причин и обстоятельств блокировок.



Замминистра уведомил компанию о юридической позиции Украины относительно фактов террористической деятельности представителей так называемых "ДНР и ЛНР", а также финансовой и иной поддержке со стороны РФ. Эрин Мари Салтман подчеркнула, что компания Facebook внимательно относится к проблемам противодействия терроризму и противодействует проявлениям информационной поддержки насилия или насильственной идеологии.

