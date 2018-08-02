Порошенко подписал закон, открывающий путь к созданию и функционированию ВАКС

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционного суда", который позволяет обеспечить начало работы и дальнейшее функционирование Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).



"Законом решаются некоторые вопросы организации деятельности Высшего антикоррупционного суда и гарантий деятельности его судей, в частности предусмотрена детализация деятельности палат высших специализированных судов и закрепления определенной институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии Апелляционной палаты высшего специализированного суда", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг на сайте главы Украинского государства.



В то же время законом предусмотрено, что апелляционное рассмотрение дел по топ-коррупционерам будет осуществляться исключительно Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда.



"С принятием этого закона полностью открыт путь для создания и функционирования Высшего антикоррупционного суда, поэтому я обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно быстрее провести конкурс, а в Министерство иностранных дел - в максимально короткие сроки обратиться с просьбой к нашим международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов", - заявил П.Порошенко.



Он также обратился ко всем достойным юристам с призывом участвовать в конкурсе: "От вашей принципиальной позиции будет зависеть скорость и эффективность борьбы с коррупцией в Украине".



Как сообщалось, 12 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №7441 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей с поправкой относительно передачи в ВАКС всех подследственных ему дел со дня начала его работы.



Данный законопроект был одним из необходимых условий для получения Украиной очередного транша кредита Международного валютного фонда.



С его принятием уголовные производства по подследственным ВАКС преступлениям, судебные рассмотрения которых в судах первой и апелляционной инстанциях не завершены до начала работы антикоррупционного суда, передаются в ВАКС со дня начала его работы.



Данной правкой парламент внес изменения в переходные положения Уголовного процессуального кодекса (УПК). Согласно этим изменениям, со дня начала работы ВАКС следственные судьи, суды первой инстанции (за исключением ВАКС и его следственных судей) прекращают принимать к рассмотрению ходатайства и обвинительные акты в уголовных производствах подследственных ВАКС. С этого дня ходатайства в уголовных производствах, подследственных ВАКС, которые поступили к следственным судьям и не рассмотрены, передаются в антикоррупционный суд для рассмотрения.



Со дня начала работы ВАКС, суды апелляционной инстанции, за исключением апелляционной палаты антикоррупционного суда, прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы в подследственных антикоррупционному суду уголовных производствах.



Кроме того, во избежание правовой коллизии, в ст.3 УПК народные депутаты изменили редакцию некоторых положений. В частности, отменено ограничение, согласно которому в настоящее время апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда может рассматривать лишь те жалобы, по которым было решение Высшего антикоррупционного суда как первой инстанции.



Данный закон является имплементационным для закона о Высшем антикоррупционном суде, ранее принятом парламентом.



Как отмечается в пояснительной записке, для реализации положений закона о Высшем антикоррупционном суде необходимо внесение ряда изменений в закон о судоустройстве и статусе судей и другие законодательные акты.



В частности, с принятием данного закона, вносятся изменения в законодательство в части деятельности службы судебной охраны.



Нормы данного закона предусматривают, что Апелляционная палата ВАКС действует в его составе на основах институциональной организационной кадровой и финансовой автономии. Количество судей в Апелляционной палате будет определять государственная судебная администрация по согласованию с Высшим советом правосудия.



"Проектом закона вносятся изменения в некоторые нормы процессуального законодательства с целью усовершенствования правового регулирования процедур передачи дел из одного суда в другой, определение состава суда, обжалование судебных решений", - сказано в пояснительной записке.

