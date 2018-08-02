Прокуратура будет просить для Савченко максимального наказания

Государственное обвинение в суде будет просить для народного депутата Надежды Савченко максимального наказания. Об этом сказал Генеральный прокурор Юрий Луценко на полигоне спецподразделения СБУ "Альфа" под Киевом, передает корреспондент УНН.



"На данном этапе еще не определена мера наказания, которую будет вносить прокурор своим ходатайством в суд. Но я уверен в том, что будет максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение теракта", - сказал он.



Однако Луценко добавил, что только суд будет определяться по этому поводу.



Напомним, ГПУ завершила следствие по делу Рубана и Савченко.



Как сообщал УНН, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.



В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК Украины. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.



Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушениях на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.

