Герой Усик в усиках патриотов

Помню, как во времена необычайной популярности индийского кино в СССР пошла гулять инфа о том, что звуки ударов в этих фильмах имитируют, ударяя туши забитых животных. Говорили, что даже если шмякнуть тушку мертвой курицы, то под микрофон получается смачно и убедительно. Добавлю от себя – и зазывно: многим так и хотелось, как говорится, «ощутить», как плющится вполне живое рыло того, кто не нравится, надоел или обнаглел. К чему это я? К тому, что абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик никогда не должен идти в политику.



И особенно в украинскую – все время придется иметь дело с «мясом». Человекоподобным, вполне себе живеньким, громко орущим, но тупым и потому практически мертвым. Духовно и интеллектуально мертвым, разумеется. А вот разобраться с ним, как на ринге, не получится: «мясо» сразу закричит, что оно – человек, и придется иметь дело с законом. А вот на это Усика сегодня в Украине, похоже, и провоцируют. Чтобы он не сдержался и врезал кому-то. А вот тогда-то его и осудят, и засудят. Как «руку Кремля», которая калечит «украинских патриотов»...



Александр Усик сегодня – не просто чемпион. Он – единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности. Недавно в чемпионском бою он фактически деклассировал российского спортсмена Мурата Гассиева, не позволив тому провести ни одной продуктивной комбинации за весь бой. И, как уже говорилось, заслуженно и впервые в истории международного бокса стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBA super, WBS, IBF, WBO и вакантных титулов The Ring, линейным чемпионом, чемпионом по версии TBRB, а также выиграл эксклюзивный кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере 10 млн. долл. И все это Александр не просто привез в Украину, чем фактически посвятил победу своей стране. Он – настоящая гордость Украины, повод гордиться и восхищаться ею совершенно заслуженно, чего в жизни у граждан Украины не было уже много месяцев. И у всей страны, задавленной, полуразоренной, теряющей всякие надежды на просвет, тоже...



С Александром современная постмайданная «украинская Украина» пробивает очередное дно бессмыслицы, фарисейства и даже тупости, граничащей с откровенным идиотизмом. В исполнении штатных и платных «патриотов-любителей нэньки» – политиков, журналистов, экспертов и общественных активистов, которые за деньги малые и сами, извините, дерьмо жрут, и других готовы им закидать

Так почему же в таких условиях Александру Усику не надо идти в политику, где он тоже мог бы снискать успех? Да потому, что просто мараться не надо. У обездоленных должна оставаться надежда на добро не только с кулаками (а в случае с Усиком оно именно такое), но и незапятнанное. Если хотите, не заляпанное нынешней жизнью и такой «любовью к Украине»

Однако с Александром современная постмайданная «украинская Украина» пробивает очередное дно бессмыслицы, фарисейства и даже тупости, граничащей с откровенным идиотизмом. В исполнении штатных и платных «патриотов-любителей нэньки» – политиков, журналистов, экспертов и общественных активистов, которые за деньги малые и сами, извините, дерьмо жрут, и других готовы им закидать. Ну, чтобы себе потом больше досталось, когда «гонорары за любовь» увеличат или премию дадут...Для платных патриотов, паразитирующих на теме патриотизма политиков и прочей показательно «нэньколюбивой» шушеры, сам факт победы Усика, ее значение и тот престиж, который она дала Украине, оказались гораздо менее важными, нежели то, где и как победил боксер. Антураж, что называется, побил и затмил факт. А случилась победа в Москве. Но патриотам было мало того, что украинец Усик побил россиянина Гассиева. Александр, по мнению этой публики, должен был не обниматься с поверженным соперником в духе спортивного братства, а кричать на ринге «Слава Украине!», посвятить победу Степану Бандере и напомнить всему миру, что «Крым – цэ Украйина». И что самое паскудное – требовали это от боксера даже те, кто этот Крым, извините, проср...л в 2014 году, потому что им приказали это сделать извне и потому, что это помогало им сохранить власть в Украине после «евромайдана», коим прикрыли насильственный захват этой самой власти.Но даже не это главное. Привыкшие кошмарить оппонентов или заставлять их подчиняться, или убивать, или выдавливать из страны, патриоты получили от Усика еще более сокрушительный удар. Публичный и смачный, последствия которого для горе-патриотов страшнее, чем апперкоты в дюндель. Усик не просто вернулся в страну, которую считает родной, но и не стал каяться или хоть как-то оправдываться, к чему уже привыкли ломовики-громилы, подъедающиеся на расово правильной любви к Украине. Он,открыто сказал, что любит Украину. Но не ту, которую ему подсовывают нынешние убогие, а ту, в которой он родился, жил и собирается жить. И которую он любит, но не за счет ненависти к той же России, как того требуют патриоты. Любить – не значит ненавидеть и сеять непримиримую ненависть – вот главное «преступление», которое, с точки зрения хулителей и гонителей, совершил Александр, и это не должно быть прощено. И ему этого и не простят.Но,Усик открыто продемонстрировал, что ему плевать на все претензии и угрозы патриотов. И что он их ничуть не боится, а даже готов собрать особо рьяных и померяться силой с ними один на один. Точнее: он –один, а они, как привыкли, толпой на одного. «Я с ними выйду драться. Сколько бы их не было, я один против них выйду», – сказал Александр. И засмеялся:И можно только представить, как от страха и холодка по спине от ужаса патриоты поджимали свои липкие усики-щупальца, протянутые к Александру. Оно ведь понятно: боксера может обидеть каждый, но не каждый может извиниться – не успеет. Не верите это затертой шутке? А вы спросите у всех, кто остался в ринге после встречи с Усиком. Вот потому-то и было жутко патриотам, до увлажнения в штанцах..., – и это самое главное, чего патриоты тоже не простят – Александр Усик делал все открыто, не таясь и не прячась. «Я вообще никак не реагирую на то, что говорят те, кто говорят. Не важно, плохие вещи или хорошие. «...Мы несем людям счастье», – они должны отвечать, но ни хрена они не несут», – сказал Александр в лицо своим гонителям. И снова весело засмеялся. А это самый страшный пример для всех, кто запуган, подавлен, дезориентирован, разочарован в самой жизни и лишился надежды, например, на избавление от «144 успешных реформ», бессмысленного для большинства безвиза и спасительного члена ЕС и НАТО в каждый дом. А таких в Украине, увы для патриотов, много, даже очень много: по разным соцопросам, от 60% до 85% респондентов уверены, что страна-Украина идет «не туда»...Так почему же в таких условиях Александру Усику не надо идти в политику, где он тоже мог бы снискать успех? Да потому, что просто мараться не надо. У обездоленных должна оставаться надежда на добро не только с кулаками (а в случае с Усиком оно именно такое), но и незапятнанное. Если хотите, не заляпанное нынешней жизнью и такой «любовью к Украине», как у сегодня банкующих и быкующих патриотов.И вы не поверите, даже Владимир Кличко, тоже боксер-тяжеловес и тоже неповторимый чемпион (владел титулом чемпиона мира на протяжении 4 382 дней (12 лет), что является лучшим показателем за всю историю тяжелого дивизиона), это, кажется, понял. Когда в прошлом году Кличко огреб от британца Энтони Джошуа и решил завершить карьеру, в Украине шутили: ну вот, еще один мэр готов, кому не повезет? Пронесло пока всех......А дело, как вы понимаете, в том, что старший брат Владимира Виталий и тоже боксер-чемпион, в политику пошел. И, как вы знаете, в погоне за политическими дивидендами и успехами не только возглавил «евромайдан-2014», но и, не приходя в сознание, стал мэром Киева. И до сих пор им является, поскольку Бог, видимо, не придумал, как еще наказать столицу за «евромайдан». Более выдающихся «успехов» в развитии древней столицы добился разве что хан Батый – после его ухода из Киева город несколько десятилетий лежал в руинах. Без людей, горячей и холодной воды, тепла и света...Но то такое, дела давно минувших дней. Но вот беда – они, тем не менее, становятся сегодня новой явью. И чем же занят Кличко, мэр и боксер в одном флаконе? Вы не поверите, но... мясом. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) сообщила: «По состоянию на 01.08.2018 в Киеве зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, связанная с употреблением шаурмы, в результате которой пострадали 70 человек, в том числе 10 детей». Вот шаурмой он и будет заниматься: ему предложено создать комиссию. С привлечением представителей департамента городского благоустройства, департамента промышленности и развития предпринимательства мэрии, Главуправления Нацполиции в Киеве и пройтись по ларькам, где торгуют шаурмой. Ясное дело, без соответствующей документации, удостоверяющей безопасность хавчика, и при нарушении санитарных норм, условий реализации, отсутствия государственной регистрации и т.д.Нужное дело? Бесспорно. Но только ведь это и Кличко-старший, экс-боксер и экс-чемпион, довел город до того, что в нем царит антисанитария, например, из-за многомесячного отсутствия воды, коррупционного развала любого должного контроля и управления городской жизнью, а обнищавшие люди вынуждены жрать опасную, но дешевую и питательную еду с бактериями и всякими вредными палочками. Придется мэру Виталику по кличке «Педалик» хлестать самого себя и наказывать за свое же ничегонеделанье и неумение что-либо делать......А Александру Усику пожелаем успехов и без политики. Держись! И спасибо тебе, мужик! Не только за победы на ринге...