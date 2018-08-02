Генпрокурор категорически против предложения комитета Рады ужесточить правила работы журналистов

Генеральный прокурор Юрий Луценко выступает категорически против предложения регламентного комитета Верховной Рады ужесточить правила работы для журналистов и расценивает такую позицию как неправовую.



"Глава регламентного комитета,.. будучи юристом, осознанно занимает неправовую позицию, трактуя депутатов в помещении Верховной Рады как исключительно физических лиц-граждан Украины, которые имеют право на частную жизнь. Это правда до той степени, пока депутат не становится публичным лицом и не заходит в публичное помещение, где есть аккредитованные журналисты для фиксации их публичных действий", - сказал Ю.Луценко на брифинге журналистам на полигоне ЦСО "Альфа" (стрельбище "Конча-Заспа" под Киевом) в четверг.



Поэтому, как подчеркнул он, то, что делает депутат дома или на отдыхе – это его частная жизнь, которая также может быть ущемлена с учетом общественного интереса к публичным лицам. А в помещении парламента "депутат является публичным лицом в публичном пространстве, где журналист не должен ни представляться, ни носить бейджи, ни спрашивать разрешения", подчеркнул Ю.Луценко.



Он акцентировал внимание на том, что это правовая позиция украинского и европейского законодательств, и она является обязательной к исполнению. "Я об этом говорил на комитете, но комитет снова продемонстрировал свою функцию отряда депутатской самообороны", - сказал генпрокурор.



"Если короткий комментарий, то он сводится к одному слову - это свинство", - резюмировал Ю.Луценко.



Как сообщалось, Комитет по вопросам регламента, рассмотрев письмо руководителя пресс-службы аппарата Верховной Рады относительно упорядочивания работы аккредитованных в парламенте журналистов и технических сотрудников СМИ, рекомендовал аппарату создать рабочую группу. Рабочая группа должна будет подготовить предложение о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров парламента, подготовить изменения в положения об аккредитации журналистов, а также внести изменения в положения, которые определяют порядок доступа к открытым пленарным заседаниям парламента.



Это решение вызвало негодование у парламентских журналистов, которые опасаются, что второй этаж кулуаров, где обычно происходит общение народных депутатов с журналистами, закроют для последних.



Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заверил, что никаких ограничений для журналистов в доступе в кулуары парламента не будет вводиться.

