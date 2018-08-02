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- Генпрокурор категорически против предложения комитета Рады ужесточить правила работы журналистов
Генпрокурор категорически против предложения комитета Рады ужесточить правила работы журналистов
Генеральный прокурор Юрий Луценко выступает категорически против предложения регламентного комитета Верховной Рады ужесточить правила работы для журналистов и расценивает такую позицию как неправовую.
"Глава регламентного комитета,.. будучи юристом, осознанно занимает неправовую позицию, трактуя депутатов в помещении Верховной Рады как исключительно физических лиц-граждан Украины, которые имеют право на частную жизнь. Это правда до той степени, пока депутат не становится публичным лицом и не заходит в публичное помещение, где есть аккредитованные журналисты для фиксации их публичных действий", - сказал Ю.Луценко на брифинге журналистам на полигоне ЦСО "Альфа" (стрельбище "Конча-Заспа" под Киевом) в четверг.
Поэтому, как подчеркнул он, то, что делает депутат дома или на отдыхе – это его частная жизнь, которая также может быть ущемлена с учетом общественного интереса к публичным лицам. А в помещении парламента "депутат является публичным лицом в публичном пространстве, где журналист не должен ни представляться, ни носить бейджи, ни спрашивать разрешения", подчеркнул Ю.Луценко.
Он акцентировал внимание на том, что это правовая позиция украинского и европейского законодательств, и она является обязательной к исполнению. "Я об этом говорил на комитете, но комитет снова продемонстрировал свою функцию отряда депутатской самообороны", - сказал генпрокурор.
"Если короткий комментарий, то он сводится к одному слову - это свинство", - резюмировал Ю.Луценко.
Как сообщалось, Комитет по вопросам регламента, рассмотрев письмо руководителя пресс-службы аппарата Верховной Рады относительно упорядочивания работы аккредитованных в парламенте журналистов и технических сотрудников СМИ, рекомендовал аппарату создать рабочую группу. Рабочая группа должна будет подготовить предложение о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров парламента, подготовить изменения в положения об аккредитации журналистов, а также внести изменения в положения, которые определяют порядок доступа к открытым пленарным заседаниям парламента.
Это решение вызвало негодование у парламентских журналистов, которые опасаются, что второй этаж кулуаров, где обычно происходит общение народных депутатов с журналистами, закроют для последних.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заверил, что никаких ограничений для журналистов в доступе в кулуары парламента не будет вводиться.